Fortnite - Epic hat vergessen, die Spieler auf den Basis-Wipe hinzuweisen

Wenige Dinge sind bei Videospielen so frustrierend wie die Erkenntnis, dass viele Spielstunden völlig verschwendet und für die Katz waren. Sei es ein Plotstopper, ein gehackter Account, ein kaputter Speicherstand oder ein Serverwipe, die investierte Zeit gibt es nicht zurück und die erbrachte Leistung ist weg. Den letztgenannten Serverwipe mussten jetzt die Spieler von Fortnite mit dem Update 1.04 hinnehmen. Allerdings hatte das Entwicklerteam vergessen, die Spieler auf den anstehenden Wipe hinzuweisen.

Weder vor der Veröffentlichung, noch in den Patch Notes gab es einen Hinweis darauf, dass die eigene Fortnite-Basis beim nächsten Login verschwunden sein wird. Die Spieler waren zunächst entsprechend verwundert. Dann gab es eine offizielle Erklärung von Epic: Man habe Mist gebaut.

We messed up. Clarity on changes to Plankerton, Canny, and Twine Storm Shield bases. https://t.co/ti2xvIT18K