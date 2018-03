Fortnite - Steuerung wird überarbeitet um PvP & PvE anzugleichen

Fortnite ist bekanntermaßen nicht gleich Fortnite. Das Spiel ist in die Standalone-Modi "Rette die Welt" und "Battle Royale" aufgeteilt und die spielen sich dann doch recht unterschiedlich. Zumindest die Steuerungssysteme sind so verschieden, dass viele Spieler sich bei Epic bereits beschwert haben und sich wünschen, dass sie vereinheitlicht werden, um den Wechsel zwischen den beiden Modi einfacher zu gestalten.

Die Entwickler reagieren nun und geloben Besserung. Creative Director Darren Sugg verspricht gegenüber USgamer:

"Wir arbeiten daran, die Kontrollmechanismen zwischen den beiden Modi anzugleichen. Da "Rette die Welt" über klassenbasierte Fähigkeiten verfügt, die zusätzliche Knöpfe erforderlich machen, ist es nicht so leicht, das standardmäßige Combat-Pro-Kontrollschema von Battle Royale zu adaptieren. Das Team hat jedoch einige Ideen, so dass Spieler in Zukunft Updates sehen werden."