Fortnite: Battle Royale - Crossplay für Xbox One, iOS & Android angekündigt

Erst vor wenigen Tagen wurde eine Mobile-Version des beliebten Battle Royale-Modus von Fortnite angekündigt. Zur Freude vieler Fans wird die iOS-Variante auch Crossplay mit Sonys PS4 unterstützen. Jetzt zieht auch Microsofts Konsole nach.

Auf dem offiziellen Entwicklerblog bestätigt Epic Games, dass Fortnite in Zukunft Spiel-, Fortschritts- und Zahlungsübergreifend auf Xbox One, Mac, iOS, PC und in einigen Monaten auch auf Android laufen wird. Ziel des Entwicklerteams sei es weiterhin, den Shooter so vielen Spielern wir möglich zugänglich zu machen und es uns zu erleichtern, zusammen mit Freunden zu spielen. Crossplay ist eine (optionale) Möglichkeit dafür.

Für die Mobile-Version von Fortnite: Battle Royale könnt ihr euch übrigens ab Montag, 12. März 2018, auf der offiziellen Website anmelden. Anschließend sollen an ausgewählte Spieler Einladungen verschickt werden.

Weiterhin kein Crossplay zwischen PS4 & Xbox One

Trotz aller guten Nachrichten der vergangenen Tage zum Mobile-Port und zum plattformübergreifenden Spielen von Fortnite: Battle Royale bleibt ein Wunsch der Fans weiterhin unerfüllt und Crossplay zwischen verschiedenen Konsolen wird nicht unterstützt. Dass das nicht an technischen Problemen liegt, beweist die Tatsache, dass der Shooter in der Vergangenheit mehrmals für kurze Zeit versehentlich Crossplay zwischen PS4 und Xbox One ermöglicht hat.

Microsoft hat sich bekanntermaßen bezüglich des Reizthemas Crossplay öfters an Sony gewand, diese haben aber jedes Mal auf's Neue abgeblockt.