Fortnite: Battle Royale - Entwicklung dauerte nur zwei Monate

Fortnite: Battle Royale ist zur Zeit ein absolutes Online-Phänomen und konnte sich im Februar einnahmentechnisch erstmals vor dem Konkurrenten PUBG platzieren. Umso erstaunlicher, dass der Titel in Rekordzeit entwickelt wurde. Wie Ed Zobrist von Entwickler Epic Games nun nämlich auf einem Panel der Game Developers Conference (GDC) erzählte, nahm die Entwicklungszeit nur etwas mehr als zwei Monate in Anspruch.

Demnach habe man mit der Entwicklung kurz nach der Fertigstellung des PvE-Modus Save the World begonnen. Dieser erschien am 21. Juli 2017, Battle Royale war am 26. September fertig. Ursprünglich hätten beide Modi zusammen veröffentlicht werden sollen, wobei Battle Royale nur ein optionaler PvP-Modus angedacht war. Erst in den letzten zwei Wochen der Entwicklung entschied sich Epic, Battle Royale als Free2Play-Titel anzubieten.

Offensichtlich die richtige Entscheidung, denn noch immer geht Fortnite: Battle Royale durch die Decke. Auf Twitch erreichte der Titel in der letzten Februar über 14 Millionen Zuschauer - über fünf Millionen mehr als PUBG.