Fortnite: Battle Royale - Replay-Feature für PS4 & Xbox One angekündigt

Fortnite: Battle Royale bietet bald ein Replay-Feature samt Video-Editor. Damit eifert der Shooter der großen Inspiration Playerunknown's Battlegrounds in einem weiteren Punkt nach.

In PUBG sorgt das Feature seit seiner Veröffentlichung für enorm viele unterhaltsame Clips und lässt uns endlich erkennen, von wo uns der fiese Sniper dieses Mal erwischt hat. Zuerst waren es nur Gerüchte, jetzt steht es aber fest: Die Replay-Funktion kommt und dürfte auch in Fortnite: Battle Royale viele Freunde finden.

Mit dem neuen Feature können wir uns nach dem Ausscheiden ganz genau ansehen, von wo der Angriff kam und daraus lernen. Oder wir basteln uns aus unserem Gameplay-Material ein schickes Video, das nur Highlights zeigt. Die Möglichkeiten sollen sehr vielfältig sein, wie Epic Games auf der GDC Keynote 2018 angekündigt hat. So können wir zum Beispiel den Blickwinkel verändern und auch den Fokus sowie die Blende einstellen. YouTuber und Content Creator frohlocken ob der neuen Möglichkeiten für qualitativ hochwertigere Videos.

Die Replay-Funktion hält aber offenbar nicht nur in Fortnite: Battle Royale Einzug, sondern soll ein fester Bestandteil der Unreal Engine werden. Wann genau der Kinomodus mit Replay-Editor veröffentlicht wird, verrät Epic Games noch nicht.

Bisher heißt es lediglich, dass das Feature "bald" für PS4, Xbox One und PC ausgerollt werden soll. Von den Android- und iOS-Fassungen war allerdings noch keine Rede. Besucher der GDC 2018 können die Funktion am Epic Games-Stand aber bereits ausprobieren.

First look at the replay mode coming to Fortnite Battle Royale https://t.co/D66g1iwsck pic.twitter.com/AKpM4EcHhW