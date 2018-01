Seit dem Release von Fortnite: Battle Royale erhält die kostenlose Alternative zu PUBG Einzug auf die PS4- und Xbox One-Konsolen der globalen Spielerschaft. Nintendo Switch-Spieler gehen hingegen bis jetzt leer aus - über einem Port auf die Hybrid-Konsole haben die Entwickler von Epic Games noch kein Wort verloren.

Doch offenbar ist das Studio nicht von der Idee abgeneigt, Fortnite auch auf die Nintendo Switch rüberzuholen. Das macht Donald Mustard, seines Zeichens Worldwirde Creative Director von Epic Games, in einem Post auf Twitter deutlich.

Ein Fan fragte ihn nach seinem Interesse an einem potentiellen Switch-Port, worauf Mustard eine vielversprechende Antwort bereithielt:

Yes. Yes I am. Hopefully we do that at some point!