Fortnite - Kostenloser Battle Royale-Modus verzeichnet eine Million Spieler am ersten Tag

Schon am allerersten Tag konnte Fortnites Entwickler Rekordzahlen verbuchen. Wie Epic Games über den offiziellen Twitter Account bestätigt, haben über eine Million Spieler "im Battle-Bus gefeiert". In Anbetracht dessen, dass PUBG sich derzeit größter Beliebtheit erfreut, allerdings nur auf dem PC erhältlich ist, stellt der Battle Royale-Modus von Fortnite die derzeit einzige Alternative für PS4- und Xbox One-Spieler dar.

Im Gegensatz zu PUBG steht Fortnite: Battle Royale zudem komplett kostenlos zum Download bereit - zweifellos ein zweiter entscheidender Faktor für den schnellen Erfolg des Spielmodus.

Over 1 million players have partied on the Battle Bus during the first day of Battle Royale! Thank you and party on! ??? pic.twitter.com/Tdqnk8YClb