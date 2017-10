Fortnite - Neue Inhalte für Battle Royale-Modus angekündigt & 7 Millionen Spieler erzielt

Wie Entwickler Epic Games über den offiziellen Twitter-Kanal verlauten ließ, wurde Fortnite mittlerweile von über sieben Millionen Menschen gespielt. Dabei ließ das Studio allerdings offen, wie sich diese Zahlen auf das Grundspiel, das noch bis nächstes Jahr mit 40 Euro zu Buche schlägt, und dem separaten, kostenlosen Battle Royale-Modus aufteilt.

Thanks to over 7 million of you who have played Fortnite! We want to keep the Battle Bus flying, so Duos and Supply Drops are available NOW. pic.twitter.com/sRx767u4aG