Epic Games hat passend zum St. Patricks Day mit "Sgt. Green Clover" einen neuen Skin für Fortnite: Battle Royale veröffentlicht, den ihr im Ingame-Shop des Spiels für V-Bucks erwerben könnt.

Wie der bekannte Streamer Ninja allerdings in einem Livestream feststellen musste, ist der Skin verbuggt. Ninja trifft während eines Matchs in einem Zweikampf auf einen Spieler mit dem "Sgt. Green Clover"-Skin, der offensichtlich ein ganzes Stückchen kleiner ist als sein eigenes Charaktermodell. Seht selbst (via PCGamesN):

I SWEAR TO GOD THIS WAS A Leprechaun IN GAME!! SHE WAS SMALLER pic.twitter.com/GlN9nwXCkJ — Ninja (@Ninja) March 17, 2018

Das sieht auf dem ersten Blick witzig aus, stellt sich auf den zweiten Blick allerdings als unfairer Vorteil für den Träger des "Sgt. Green Clover"-Skins heraus. Denn wer kleiner ist, ist auch schwieriger zu treffen.

Dass es sich bei den geschrumpften "Sgt. Green Clover"-Charakteren nicht um einen witzigen Effekt handelt, der auf Kobolde anspielt, zeigt unter anderem das Video des Youtubers PIZO. Hier sehen wir einen Charakter mit dem Skin in normaler Größe.

Wie ein Twitter-User unter dem Post von Ninja anmerkt, handele es sich bei dem Schrumpf-Bug wohl um ein bekanntes aber seltenes Problem bei Premium-Skins. Charaktere würden hierbei knietief im Boden stehen, was sie kleiner aussehen lässt. Das ist allerdings beim "Sgt. Green Clover"-Skin nicht der Fall: Wer genau hinschaut, erkennt eine deutlich verkleinerte Figur samt Füßen.

Wann und ob Epic Games den Bug behebt, ist noch unklar. Erst Kürzlich haben die Entwickler die Boogie-Bombe für unbestimmte Zeit entfernt, die ebenfalls für einen unfairen Bug gesorgt hat.