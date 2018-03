Fortnite: Battle Royale - Streamer Ninja zockt mit Drake & Travis Scott, bricht Twitch-Rekord

Fortnite: Battle Royale hat Ninja zum absoluten Megastar gemacht. Der äußerst erfolgreiche Streamer verdient offenbar sogar noch sehr viel mehr als die monatlichen 350.000 US-Dollar, von denen kürzlich die Rede war. Sein neu gewonnener Ruhm bleibt aber natürlich auch sonst nicht ohne Folgen.

Jetzt ist es zum Treffen der Megastars gekommen: Ninja, der Rapper Drake und der Rapper Travis Scott haben gemeinsam Fortnite: Battle Royale gezockt. Das Ganze wurde live gestreamt und hat natürlich den bisherigen Twitch-Rekord gebrochen.

Wenn sich die Reichweite des Musik-Superstars Drakes mit der von Ninja und dem aktuell angesagtesten Spiel multipliziert, muss etwas Großes passieren. Dass es so groß werden würde, war dann aber trotzdem beeindruckend: Nicht nur Drake und Travis Scott, auch der Football-Spieler JuJu Smith-Schuster und der ominöse Internetguru Kim DotCom haben sich kurzzeitig ins Geschehen eingeschaltet.

Travis Scott really my favorite rapper and I was out there getting revived by that dude... he was asking me for bandaids ????? What is life!! pic.twitter.com/Oq7pL2IQfq