Fortnite - Update 3.0.0 bringt Turbo-Bauen & Season 3, Server offline

Fortnite startet heute auf PS4, Xbox One und dem PC in die dritte Season. Das Update 3.0.0 bringt unter anderem neue Items, neue Skins und die Möglichkeit, in Zukunft sogar noch schneller zu bauen. Aber die neue Version macht aktuell offenbar noch Probleme. Eigentlich sollten die Wartungsarbeiten bereits abgeschlossen sein, jetzt sind die Server aber wieder offline.

Der Battle Pass für Season 3 bringt haufenweise neue Outfits, mehr Loot und mehr Stufen, die wir aufsteigen können. Fortnite: Battle Royale soll dank Update v3.0.0 künftig auf PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X einen 60 FPS-Modus unterstützen.

Außerdem kommen wir in den Genuss eines Hoverboards sowie einer neuen Handfeuerwaffe, die es in sich hat. Am Praktischsten dürfte aber der neue Turbo-Baumodus sein, den wir in den Optionen an- und ausschalten können. Er ermöglicht sehr viel schnelleres Bauen, bei dem wir zum Beispiel automatisch zu anderen Baumaterialien wechseln.

PS4-, PC- & Xbox One-Server aktuell offline, Problem wird untersucht

Die diversen Neuerungen und Bugfixes (hier findet ihr die gesamten Patch Notes) scheinen für unvorhergesehene Probleme zu sorgen. Eigentlich sollte Update 3.0.0 um 10 Uhr morgens aufgespielt werden und um kurz nach 12 Uhr hieß es dann auch, dass die Server wieder live seien. Allerdings gingen die kurz darauf wieder offline und sind zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch down. Auf dem offiziellen Twitter-Account heißt es, dass es Probleme gebe, die nun untersucht werden müssen. Man wolle so schnell wie möglich wieder an den Start gehen.

We are currently investigating issues with this release and we are going offline while we investigate. We will be back as quickly as possible. — Fortnite (@FortniteGame) February 22, 2018

Freut ihr euch auf Season 3 und wartet schon ganz ungeduldig?