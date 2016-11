Der erste DLC für Forza Horizon 3 kommt am 13. Dezember.

Forza Horizon 3 gehört zu den besten Rennspielen auf der Xbox One, in unserem Test sahnte der Open-World-Renner satte 92 % ein. Wer Australien schon komplett abgegrast hat, darf sich jetzt auf den 13. Dezember freuen. Dann erscheint die erste DLC-Erweiterung "Blizzard Mountain".

Wie der Name schon vermuten lässt, fügt Blizzard Mountain Forza Horizon 3 ein komplett neues Areal in einem verschneiten Gebirgsszenario hinzu. Euer Ziel ist es, der "König des Berges" zu werden. Dafür müsst ihr euch durch mehr als 50 neue Events und Herausforderungen kämpfen, außerdem gibt es neue Renntypen wie Hill Climb, Descent und Blizzard, neue Bonusschilder, einen versteckten Scheunenfund sowie 28 neue Achievements.

So gut ist das Open-World-Rennspiel: Forza Horizon 3 im Test für Xbox One

An Schauplätzen wie einem zugefrorenem See oder einem Schnee-Park machen euch hin und wieder extreme Wetterbedingungen und schlechte Sichtverhältnisse zu schaffen. Um die winterliche Pisten zu bezwingen stellt euch das Spiel sieben neue Fahrzeuge in die virtuelle Garage:

Ford Gymkhana 9 Focus RS RX

Ford D-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck

Lancia Stratos HF Group 4

Lancia Delta S4 Group B

Nissan Titan Warrior Concept

RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck

Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car

Preis und Verfügbarkeit des DLCs

Blizzard Mountain ist ab dem 13. Dezember entweder einzeln oder als Teil des Forza Horizon 3 Expansion Pass (34,99 Euro) erhältlich. Alle Besitzer der Ultimate Edition bekommen bis zum 13. Dezember einen Rabatt von 10 Euro auf den Expansion Pass. Der Einzelpreis steht noch nicht fest, bisher kosteten die Horizon-DLCs aber knapp 20 Euro. Wir haben bei Microsoft nachgefragt und werden die News updaten, sobald wir den finalen Preis erfahren.

Alle 30 Bilder ansehen

Freut ihr euch auf die Erweiterung?