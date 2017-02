Forza Horizon 3 - Meistverkaufte Rennspiel-Reihe dieser Konsolengeneration, sagt Microsoft

Forza Horizon 3 - Microsoft feiert den Verkaufserfolg der Rennspiel-Reihe von Turn 10 Studios.

Forza Horizon 3 durfte sich zum Release im September 2016 über Bestnoten freuen. So vergaben wir im GamePro-Test eine Wertung von 92 Punkten, und auch bei zahlreichen Spielern kam der Titel sehr gut an. Wie aktuelle Zahlen von Microsoft zeigen, spiegelt sich dieser Erfolg zudem in den Verkaufszahlen wieder.

Mehr: Forza Horizon - Neues Open World-Spiel der Entwickler soll kein Rennspiel werden

Alan Hartman, Studio Head beim Forza-Entwickler Turn 10 Studios, gibt in einem Blog-Post auf der offiziellen Xbox-Website bekannt, dass sich Forza Horizon 3 bis Ende 2016 mehr als 2,5 Millionen Mal verkaufte. Darüber hinaus seien zum damaligen Zeitpunkt mehr als 14 Millionen Spieler Teil der Forza-Community auf Xbox One und Windows 10 gewesen. Damit setze Forza seine Erfolgsserie als meistverkauftes Rennspiel-Franchise dieser Konsolen-Generation fort. Allerdings gibt es Zweifel an dieser Aussage.

Hartman bezieht sich hier auf Angaben der NPD Group, die die Verkaufszahlen von Nintendo-Spielen nicht komplett erfassen kann. Dem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen fehlt nämlich der Zugriff auf die entsprechenden Digitalverkäufe. Daher ist fraglich, ob beziehungsweise inwiefern die Mario Kart-Reihe beim Rennen um "das meistverkaufte Rennspiel-Franchise dieser Konsolen-Generation" abschneidet.

Mehr: Forza Horizon 3 - Der Rennspiel-Hit im Vergleich mit DriveClub, The Crew & Need for Speed

Nintendo selbst beziffert die Verkaufszahlen von Mario Kart 7 für Nintendo 3DS auf knapp 15 Millionen, Mario Kart 8 für die Wii U kommt auf mehr als 8 Millionen verkaufte Spiele. Damit dürften die beiden Mario Kart-Titel über den Verkaufszahlen von Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 und Forza Horizon 3 liegen. Grund zur Freude über den Erfolg der Forza-Reihe hat Microsoft natürlich trotzdem.

Werbung oder Wahrheit: Forza Horizon 3 - Gut gebrüllt, Microsoft