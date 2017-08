Game of Thrones - HBO veröffentlicht neue Folge versehentlich viel zu früh

Jeder, der sich vor Spoilern zur siebten Staffel von Game of Thrones fürchtet, muss nun noch vorsichtiger durch das Internet surfen als zuvor. Durch eine Panne bei HBO Spain und HBO Nordic ist die sechste Folge von Staffel 7, die eigentlich erst am Montag veröffentlicht werden soll, schon vorab online gegangen.

Nachdem erst vor Kurzem Hacker HBO damit gedroht haben, Leaks von künftigen GoT-Folgen ins Netz zu stellen, sorgt der Fernsehsender nun also selbst für die Veröffentlichung der nächsten Episode. Bislang hat sich HBO noch nicht dazu geäußert, wie es zu der Panne kommen konnte, durch die Folge sechs am gestrigen Mittwoch, den 16. August, für knapp eine Stunde online war.

Yes, Episode 6 of #GameofThrones has leaked, thanks to HBOSpain. Please use caution on social media- spoilers/images are popping up already.