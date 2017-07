Game of Thrones - Sky-Server überlastet, noch immer Verzögerungen bei Bestellungen

Zum Start von Game of Thrones: Staffel 7 präsentierte Sky ein verlockendes Angebot. Für nur zwei Euro kann man sich das Sky Ticket für Juli und August holen und damit die Serie bis zum Staffel-Finale am 28. August legal streamen.

Das Angebot kam aber offenbar so gut an, dass Sky Lieferschwierigkeiten bekam: Wer am Montag ein Ticket buchen wollte, sah sich mitunter mit einer Fehlermeldung konfrontiert. Zudem verhinderten die überlasteten Server teilweise das Streamen am Tag der Premiere.

Fehlermeldung statt Stream

Auch auf Facebook hat Sky Ticket verkündet, dass es zu Verzögerungen bei den Bestellungen kommen kann. Während das Streamen und der Ticketverkauf mittlerweile wieder zu funktionieren scheinen, gibt es offenbar noch immer Probleme mit dem Abschluss von Bestellungen: Im offiziellen Forum häufen sich die Beschwerden von Nutzern, die immer noch keine Bestätigungsemail für ihren Account erhalten haben und dementsprechend nicht streamen können.

Vielen Kunden stößt vor allem sauer auf, dass der Sender als deutscher Partner von Game of Thrones massiv Werbung für das Serienangebot gemacht hatte und damit mit dem großen Ansturm am Montag hätte rechnen müssen.

Keine Angst vor unerwünschten Abbuchungen

Wir hatten ein ganz ähnliches Problem: Zwar reservierte Paypal die angeforderte Transaktion für das Sky Ticket, Sky selbst zeigte aber einen Fehler an, sodass wir ebenfalls keinen Login erhielten. Bei Anfragen an den Kunden-Support muss man aktuell noch mit Verzögerungen rechnen.

Wem das gleiche passiert ist, muss sich aber keine Sorgen über eine unerwünschte Abbuchung machen - Sky merkt sich den Betrag nur vor, nach 30 Tagen wird der Eintrag dann automatisch gelöscht, sofern die Anmeldung nicht abgeschlossen wird.

In einem offiziellen Statement bittet Sky zudem um Geduld bei der Aktivierung der Tickets. Der Sender gibt an, den Prozess leider nicht beschleunigen zu können, das Problem werde gerade analysiert. Auch das Problem mit der Zahlungsart Paypal sei bereits bekannt und werde untersucht - trotz des Eintrags auf der Seite von Paypal, tauche bei Sky kein Vertrag auf. Auch weitere Zahlungsarten seien von Problemen betroffen.

Wir haben Sky um ein Statement zur aktuellen Lage gebeten und nachgefragt, wie man die Probleme beheben will. Wir fügen es hier ein, sobald es uns vorliegt. Wer sich auf die neue Staffel einstimmen möchte, kann ja solange unsere Serienzusammenfassung der bisherigen Staffeln eins bis sechs lesen, bevor er endlich mit den neuen Folgen loslegen kann.