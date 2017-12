Game Wave - Die einzige Konsole aus Kanada war besonders bei christlichen Familien beliebt

Es gibt unzählige Konsolen da draußen. Einige von ihnen haben sich durchsetzen können, andere nicht. Gerade diese abseitigeren, ungewöhnlicheren Geräte, die wieder in der Versenkung verschwinden, begeistern viele Sammler. Einer von ihnen heißt Syd Bolton und leitet das PC-Museum in Brantford, Ontario. Ihm und VICE Canada verdanken wir einen neuen Bericht über die Game Wave: Die einzige Videospielkonsole, die aus Kanada stammt. Kurioserweise war sie wohl vor allem bei christlichen Familien beliebt.

Die Game Wave kam 2005 auf den Markt und verschwand 2009 auch schon wieder. Es gibt insgesamt nur 13 Spiele für das Gerät, und die sind allesamt betont familienfreundlich sowie auf Multiplayer ausgelegt. Im Gegensatz zu Shootern wie Call of Duty 2 auf den damaligen, direkten Konkurrenz-Geräten wie der Xbox existier(t)en für die Game Wave beinahe ausschließlich Quiz- und Puzzle-Spiele.

Es gibt sogar eine Art Mario Party-Klon für die Game Wave, allerdings mit VeggieTales-Lizenz. Und bei VeggieTales handelt es sich um ein beliebtes, christliches Franchise. Obwohl es keine explizit christliche Konsole war, wurde die Zielgruppe von der Game Wave also zumindest eindeutig hofiert. Es gab 2008 offenbar sogar eine sogenannte "The God Made You Special, Live! Tour", bei der Zapit Games (die Macher der Game Wave-Konsole) gemeinsam mit Big Idea (den Besitzern der VeggieTales-Marke) als Sponsor aufgetreten sind.

Die Game Wave funktioniert eigentlich wie ein simpler DVD-Player. Statt Controllern nutzen wir allerdings Fernbedienungen, von denen standardmäßig vier mitgeliefert wurden. Das Ganze kommt in einer schicken Tasche daher, auf der der Schriftzug "Unity Through Play" prangt. Selbst das passt irgendwie sehr gut zum ganzen Rest. Seht euch das gute Stück selbst an:

Canada made a Christian video game console. pic.twitter.com/Mk64IDoHoV — VICE Canada (@vicecanada) December 21, 2017

Wie findet ihr die Game Wave? Kanntet ihr die Konsole schon?

