GamePro 10/2017 - ab dem 6.9. am Kiosk! - The Evil Within 2

In GamePro 10/17 wird's gruselig: Wir haben The Evil Within 2 ausführlich angespielt und nehmen das außerdem zum Anlass, in einem Special auf die bewegte Geschichte des Survival-Horror zurückzublicken. Außerdem feiern wir ein kleines Jubiläum: 15 Jahre lang gibt's GamePro nun schon in Deutschland. Dazu melden sich die Gründerväter Gunnar und André sowie Testcheck-Veteran Henry zu Wort. Zudem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

The Evil Within 2: Die Fortsetzung setzt auf eine offene Spielwelt. Zerstört das den surrealen Horror?

Wolfenstein 2: Die USA müssen befreit werden: Wir stürzen uns in den Kampf gegen das Regime!

Biomutant: Das neue Spiel der Just-Cause-Macher ist eine wilde Mischung aus Zelda und Borderlands.

Dragon Quest 11: Im Vorabtest der japanischen Version klären wir, ob Square Enix die Rollenspielreihe würdig fortsetzt.

Specials und Reportagen: Die Anfänge der GamePro, Achtung! Fanboy wertet mit!, GamePro Elements: Fabelwesen in Spielen, Retro Hall of Fame: Darkwatch.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Wolfenstein 2, Hellblade, Destiny 2 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

