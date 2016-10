GamePro 12/2016 - Ab 2.11. am Kiosk! - Red Dead Redemption 2

GamePro 12/2016 - ab 2.11. am Kiosk

GamePro 12/16 ist vollgestopft mit brandaktuellen Themen: Die Ankündigung von Rockstars Open-World-Western Red Dead Redemption 2, der Verkaufsstart von PlayStation VR und selbstverständlich Nintendos Enthüllung von NX bzw. Switch haben uns diesen Monat ganz schön auf Trab gehalten. Außerdem gibt's ausführliche Tests zu Krachern wie Battlefield 1 und Titanfall 2 sowie interessante Artikel im Magazinteil.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Red Dead Redemption 2: Das erwartet euch in Rockstars Western-Fortsetzung! Oder ist es gar die Vorgeschichte um den Outlaw John Marston?

PlayStation VR: Wir haben uns ausgiebig mit Sonys Virtual-Reality-Headset befasst und sagen nicht nur unsere Meinung zur Hardware, sondern auch zu den Spielen..

Nintendo Switch: Ist es ein Handheld? Ist es eine Heimkonsole? Nein, es ist Switch! Lest im Heft alles, was wir bisher über Nintendos neues System wissen.

Battlefield 1: Der Weltkriegs-Shooter im Test: So gut sind Kampagne und Multiplayermodus des Actionfeuerwerks aus Schweden.

Silence: Das atmosphärische Point&Click-Adventure aus Deutschland im Test. Was taugt der Nachfolger von The Whispered World?

Rätsel in Spielen: In unserer Reihe GamePro Elements beleuchten wir die Mechaniken und die Faszination hinter Kopfnüssen und Rätseln in Spielen.

Auf unserer DVD: Videos zu Gears of War 4, Watch Dogs 2, Mafia 3, PlayStation VR und vielen weiteren Spielen.

