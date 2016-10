GamePro 12/2016 - Etwas später wegen Feiertagen

Die gute Nachricht: Die GamePro-Ausgabe 12/2016 ist randvoll mit spannenden Themen, etwa Red Dead Redemption 2, Nintendo Switch, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Titanfall 2 und vielen, vielen mehr.

Die schlechte Nachricht: Die Auslieferung des nächsten Heftes wird sich leicht verzögern. Durch den Nationalfeiertag in Österreich (wo wir unsere Hefte drucken lassen) am 26.10. und Allerheiligen am 1.11. wird das Heft bei den Abonnenten vermutlich erst am gleichen Tag ankommen wie an den Kiosken. Wir hoffen, dass dieser Kiosktermin wie gewohnt der 2.11. sein wird, es kann mit etwas Pech aber auch der 3.11. werden. Wir bitten um euer Verständnis und wünschen trotzdem viel Spaß beim Lesen und Spielen, eure GamePros!