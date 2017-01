GamePro 2/2017 - Ab 4.1. am Kiosk! - Horizon: Zero Dawn

GamePro 2/17 - Jetzt am Kiosk!

In GamePro 2/17 lest ihr, was wir bisher von der PlayStation-4-Hoffnung Horizon: Zero Dawn halten. Hat das Action-Rollenspiel mehr zu bieten als Roboter-Dinosaurier und tolle Grafik? Außerdem gibt's wie gewohnt wieder zahlreiche Specials und Reportagen. Zum Beispiel über die immer wieder aufflammende Debatte zu Gewalt in den Medien. Oder wie wäre es mit einem Special zur Funktion von Wettereffekten in Spielen?

Außerdem im Heft

Highlights 2017: Auf welche Spiele könnt ihr euch im neuen Jahr freuen? Die kommenden Blockbuster in der Vorschau!

The Last of Us - Part 2: Alle Infos zur frisch angekündigten Fortsetzung des Endzeit-Hits.

The Last Guardian: Nach jahrelanger Entwicklungs- und Verschiebungsodyssee treten Trico und sein kleiner Freund endlich zum Test an.

Specials und Reportagen: Jahresrückblick 2016, Happy Birthday, Wii!, GamePro Elements: Wetter, Mythencheck: Schaden Videospiele den Augen?, Gewaltmedien und Ursachenforschung, Retro Hall of Fame: Final Fantasy 4

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Test, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Resident Evil 7, The Last of Us: Part 2, The Last Guardian, Final Fantasy 15, Werbung oder Wahrheit?

Extra: 15 Euro Startguthaben für World of Tanks

Gemeinsam mit Wargaming legen wir euch ein dickes Panzer-Paket unter den Weihnachtsbaum. Wir vergeben sogenannte Invite-Codes im Wert von 15 Euro für die Konsolenfassung des Multiplayer-Hits World of Tanks. Wer sich neu für das Spiel anmeldet, startet so mit Top-Ausstattung in die Onlinegefechte.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

»GamePro Ausgabe 2/2017 jetzt am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 2/2017 für Android

» GamePro Ausgabe 2/2017 für iOS