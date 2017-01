GamePro 3/2017 - ab 1.2. am Kiosk! - Nintendo Switch

GamePro 3/2017 - ab 1.2. am Kiosk!

In GamePro 3/17 lest ihr auf 14 Seiten, wie sich Nintendo Switch beim Anspielen schlägt, auf welche Spiele ihr euch freuen dürft, und welche Technik in der mobilen Heimkonsole steckt. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel erwartet euch der große Test zu Resident Evil 7 sowie unser umfangreicher Report zu den Spielhallenwurzeln heutiger Spielehersteller.

Außerdem im Heft

Nintendo Switch: Ausprobiert und analysiert! So fühlt sich die Nintendo Switch im Praxistest an. Außerdem: Welche Technik steckt drin und welche Spiele sind angekündigt?

Resident Evil 7 - Biohazard: Lest im Test, wie Capcom die Serie mit Resident Evil 7 wieder auf Vordermann bringt.

Halo Wars 2: Kann Microsoft mit Halo Wars 2 den Konsolenspielern die Echtzeitstrategie schmackhaft machen? Plus: Test zu Halo Wars: Definitive Edition!

Specials und Reportagen: Die PlayStation-VR-Highlights 2017, 30 Jahre Ubisoft: Der bedrohte Riese, Tobis Brettspieltipps, Spielhallen: Die Wurzel allen Vergnügens, GamePro Elements: Bücher in Spielen, Retro Hall of Fame: Alien Soldier.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Test, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Nintendo Switch, Forza Horizon 3: Blizzard Mountain, Rise & Shine, NIER Automata, Genre-Ausblicke 2017, Rückblicke 2016, Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

»GamePro Ausgabe 3/2017 ab dem 1.2. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 3/2017 für Android

» GamePro Ausgabe 3/2017 für iOS