GamePro 3/2018 - ab 7.2. am Kiosk! - Monster Hunter World Test + Einsteiger-Guide

Die GamePro 3/18 steht ganz im Zeichen der Monster. Wir testen Monster Hunter: World auf Herz und Nieren und haben passend dazu auch noch auf monströsen zehn Seiten Tipps und Tricks für Einsteiger direkt aus Capcoms Jäger-Community parat. Zudem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Monster Hunter World: Wie spannend ist es eigentlich riesige Monster zu jagen? Im Test gibt's die Antwort! Passend dazu: 10 Seiten Tipps und Tricks.

Shadow of the Colossus: Das Remake des Klassikers fesselt uns im Test genauso wie das Original vor über zehn Jahren.

Nintendo Labo: Auf solche Ideen kann nur Nintendo kommen! Alles über die Fusion aus Pappkarton und Videospiel.

HDR: Alle reden davon, doch was bringt die neue Technik eigentlich? Wir erklären die High Dynamic Range moderner UHD-TVs.

Specials und Reportagen: Die sieben teuersten SNES-Spiele, Making of: Knights of the Old Republic, GamePro Elements: Liebesszenen, Mythencheck, Retro Hall of Fame: Splinter Cell 2.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Dissidia Final Fantasy NT, Metal Gear Survive, Ni No Kuni 2, den Top-Spielen 2018 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

