GamePro 4/2018 - ab dem 7.3. am Kiosk! - Japanischer Frühling

In GamePro 4/18 würdigen wir die aktuelle Welle von Spielen aus Fernost: Lest, warum ihr euch auf Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs freuen dürft, wie gut das Remake des SNES-Klassikers Secret of Mana geworden ist und warum es sich lohnt, die Switch-Umsetzungen von Bayonetta und Bayonetta 2 zu spielen. Passend dazu gibt es ein sechsseitiges Special zum Entwicklerstudio Platinum Games. Zudem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Japanischer Frühling: Previews und Tests zu tollen Japan-Spielen wie Ni No Kuni 2, Secret of Mana sowie Bayonetta 1 & 2. Plus: sechs Seiten Special zu Platinum Games.

Kingdom Come: Deliverance: Im Test decken wir die Stärken und Schwächen des ambitionierten Mittelalter-Rollenspiels auf.

Sea of Thieves: Wir erzählen von unseren Piratenabenteuern auf hoher Xbox-See und klären, für wen sich das Spiel wirklich lohnt.

35 Jahre C64: Zugegeben, Commodores Brotkasten ist keine Konsole, doch eine Jubiläums-Würdigung hat die Prä-NES-Daddelkiste verdient!

Specials und Reportagen: Overwatch League, Spiele für eine bessere Welt GamePro Elements: Chemie, Retro Hall of Fame: Streets of Rage 2.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Sea of Thieves, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter: World, Shadow of the Colossus, den GameStars 2017 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

