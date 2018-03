GamePro 5/2018 - ab dem 4.4. am Kiosk! - God of War

In GamePro 5/18 berichten wir von unserem Ausflug in die nordische Mythologie - oder was davon übrig ist, wenn Kriegsgott Kratos seine Wut ausgelebt hat. Wir haben God of War ausführlich gespielt und verraten, wie gut der neue Ansatz wirklich funktioniert. Anlässlich des ungewöhnlichen Neustarts der Reihe geben wir euch zudem einen großen Story-Überblick der bisherigen Geschehnisse. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

God of War: Ausführlich gespielt! So gut wird das neue Abenteuer des Kriegsgottes. Plus: Ausführliche Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse.

Nintendo Labo: Erfahrt bei uns, wie Nintendos Papp-Controller funktionieren und was man mit den Falt-Controllern überraschenderweise noch alles anstellen kann.

Ni No Kuni 2: Lest im Test, ob das Studio-Ghibli-Rollenspiel auch ohne Studio Ghibli so überragend gut funktioniert wie der erste Teil.

Super Nt: Unser großer Hardwarebericht: Vergesst das Classic Mini SNES, das Super Nt steckt es mitsamt der Originalkonsole in die Tasche.

Specials und Reportagen: Altern in Spielen, Hinter den Pixeln: Habitat, GamePro Elements: Fallen, Retro Hall of Fame: Alien vs. Predator.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Rainbow Six Siege, Sea of Thieves, Kingdom Come: Deliverance, Kirby Star Allies, Metal Gear Survive und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 5/2018 ab 4.4. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 5/2018 für Android

» GamePro Ausgabe 5/2018 für iOS