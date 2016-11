Games with Gold im Dezember - Die Xbox-Gratisspiele stehen fest

Die Games with Gold im Dezember stehen fest.

Larry Hryb, auch bekannt als Major Nelson, hat auf seinem Blog die neuen Gratisspiele im »Games with Gold«-Programm für Dezember bekannt gegeben. Demnach dürft ihr euch auch im Weihnachtsmonat auf vier kostenlose Titel freuen.

Auf der Xbox One dürft ihr das Horrorabenteuer Outlast abgreifen. Außerdem gibt es das Open-World-Actionspiel Sleeping Dogs: Definitive Edition im Programm, das in Deutschland jedoch nie erschienen ist. Welches Spiel wir hierzulande als Ersatz kostenlos dazubekommen, bleibt noch offen. Wir haben bei Microsoft nachgefragt und updaten diese News, sobald wir Näheres wissen.

360-Spieler werden mit Outland und dem grandiosen Rennspiel Burnout Paradise versorgt.

Beide 360-Titel sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Besitzer einer Xbox One bekommen also wie gewohnt vier Gratisspiele.

Die »Games with Gold«-Gratisspiele im Dezember

Sleeping Dogs: Definitive Edition* (One, 1. - 31. Dezember)

(One, 1. - 31. Dezember) Outlast (One, 16. Dezember - 15. Januar)

(One, 16. Dezember - 15. Januar) Outland (360, 1. - 15. Dezember)

(360, 1. - 15. Dezember) Burnout Paradise (360, 16. - 31. Dezember)

*nicht in Deutschland.

Ist im Dezember etwas für euch dabei?