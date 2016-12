Games with Gold im Januar - Das sind die Xbox-Gratisspiele

Die Games with Gold im Januar stehen fest.

Microsoft hat heute die neuen Gratisspiele im "Games with Gold"-Programm für Januar 2017 bekannt gegeben. Demnach dürft ihr euch auch im neuen Jahr auf vier kostenlose Titel freuen.

Für Xbox One werden Killer Instinct Season 2 Ultra Edition sowie World of Van Helsing: Deathtrap gratis zur Verfügung stehen. Besitzer einer Xbox 360 werden mit The Cave und Rayman Origins versorgt. Letzteres bekam von uns im Test satte 89 Punkte.

Die "Games with Gold"-Gratisspiele im Dezember

World of Van Helsing: Deathtrap (One, 1. - 31. Januar)

(One, 1. - 31. Januar) Killer Instinct Season 2 Ultra Edition (One, 16. Januar - 15. Februar)

(One, 16. Januar - 15. Februar) The Cave (360, 1. - 15. Dezember)

(360, 1. - 15. Dezember) Burnout Paradise (360, 16. - 31. Januar)

Ist im Januar etwas für euch dabei?