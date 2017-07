Gamescom 2017 - EA stellt Programm vor, verspricht neues Gameplay & Überraschungen

Electronic Arts gibt sich selbstverständlich auch auf der Gamescom 2017 die Ehre und wird auf der Messe prominent vertreten sein. Jetzt veröffentlicht das Unternehmen erste Details zur EA Live-Show und verspricht jede Menge Neuigkeiten. Außerdem kriegen alle Besucher die Gelegenheit, kommende Titel selbst auszuprobieren: Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed: Payback, FIFA 18 und viele andere Titel sollen spielbar sein. Darüber hinaus erwarten uns offenbar auch Überraschungen, Ankündigungen und neues Gameplay-Material zum Portfolio des Publishers.

Ab dem 21. August um 18:30 Uhr könnt ihr auf EA.com einschalten und neues Gameplay, Live-Matches sowie "ein paar Überraschungen" erleben. Vom 22. bis zum 26. August stehen dann über 400 Anspielstationen zur Verfügung, an denen neben Battlefront 2, dem neuen Need for Speed sowie FIFA 18 auch noch Battlefield 1: In the Name of the Tsar und diverse Mobile-Titel ausprobiert werden können. Als Beispiele nennt EA hier Star Wars: Galaxy of Heroes und FIFA Mobile.

Live-Entertainment gibt es auf der Gamescom 2017 seitens Electronic Arts auch. Auf der Hauptbühne soll es zum Beispiel Produzenten-Interviews, Musik-Darbietungen, Gameplay-Besprechungen und Wettbewerbe geben. Zusätzlich streamen unterschiedliche Content-Creator und Influencer direkt aus der EA Business Lounge.

