Ein neues Jahr, eine weitere gamescom

Noch etwa vier Monate trennen uns von der gamescom 2017 und nun haben die Veranstalter bekannt gegeben, die Hallen der Koelnmesse dieses Jahr unter dem Motto "The Heart of Gaming" füllen zu wollen. Das neue Motto stehe für Vielfalt und Leidenschaft. Jochen Dosch, Zentralberechsleiter im Bereich Marketing-Kommunikation bei der Koelnmesse, zum neuen Motto der gamescom:

"Die gamescom ist seit Jahren das ultimative Event für die Gaming-Community. Genau das unterstreichen wir mit dem kraftvollen Claim und der neuen aufmerksamkeitsstarken Visualisierung. Als 'The Heart of Gaming' ist es auch in diesem Jahr wieder unser Anspruch, die gamescom für die Community zum wichtigsten Ereignis in ihrem Kalenderjahr zu machen, und genau hier setzt unser neuer Markenauftritt an. Wir freuen uns darüber, die gamescom auf das nächste Level zu bringen [...]"