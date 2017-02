GameStars 2016: Bestes PC-Spiel - Durchgetankt

Ach PC-Spieler, wir sind schon eine verschrobene Gesellschaft. Wir lieben klassische Genres wie Runden- oder Aufbaustrategie, feiern Kuriositäten wie Trabbi-Survivalspiele oder hochakkurate Schlachtensimulationen und können gleichzeitig die Finger nicht von den großen Blockbustern lassen, deren Grafikpracht unseren Rechnern alles abverlangt.

Das zeigt sich auch in der Wahl des besten PC-Spiels bei den GameStars 2016. In den Top 20 finden wir 4X-Strategie-Hits wie Stellaris und Civilization 6 genauso wie die Indie-Überraschung Stardew Valley.

Letzten Endes machen aber doch drei der ganz großen Player die Spitzenplätze unter sich aus. Aber Achtung: Einer der drei Kandidaten ist gar kein vollwertiges Spiel, sondern »nur« ein DLC. Umso erstaunlicher, dass er im Kampf um den Titel des besten PC-Spiels 2016 ein ordentliches Wort mitreden konnte.

Platz 3: Nur für Multiplayer-Fans

Tja, da sagt man immer, PC-Spieler seien Eigenbrötler und dann wählen unsere User einen reinrassigen Mehrspieler-Shooter auf den dritten Platz in unserer Wahl des besten PC-Spiels.



Sich in Overwatch mit anderen Spielern zu messen oder - noch besser - mit Freunden das Schlachtfeld unsicher zu machen, sich die besten Heldenkombinationen zu überlegen und Taktiken auszuprobieren, macht aber auch einfach einen Heidenspaß.



Platz 2: Ein DLC? Echt jetzt?

Ja, The Witcher 3: Blood and Wine ist »nur« ein DLC, aber was für einer! Die Erweiterung für Geralts drittes Abenteuer stellt in Sachen Umfang und Detailverliebtheit so manches Vollpreisspiel in den Schatten.



Ein Beispiel? Hah, gleich zwei: Gleich doppelt haben unsere User Blood and Wine in die Topliste der besten Spielemomente 2016 gewählt. Welche das sind und wie Sie abgeschnitten haben, erfahren Sie in unserer Auswertung.



Platz 1: Durch Morast und Blut

Mit deutlichem Abstand geht der Preis für das beste PC-Spiel 2016 in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Damit belohnt unsere Community die Arbeit und den Mut von EA und Dice, die mit Battlefield 1 ihrer erfolgreichsten Multiplayer-Marke ein unverbrauchtes Setting verpasst haben.



Mit dem ersten DLC »They Shall Not Pass« steht nach einer kleinen Durststrecke nun auch neuer Content in den Startlöchern. Endlich soll die Französische Armee in den Kampf eingreifen und in zwei neuen Operationen ihr Land gegen die Deutschen verteidigen. Wir sind gespannt, ob der DLC ähnlich begeistert, wie die Witcher-Erweiterung.



