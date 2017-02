GameStars 2016: Bestes PS4-Spiel - Das Highlight der Highlights

Die Liste der beliebtesten PS4-Spiele ist voller Top-Titel. Das liegt natürlich daran, dass in der Kategorie der besten PlayStation-Spiele bei den GameStars 2016 aus allen möglichen Genres die Crème de la Crème gewählt werden konnte.

Entsprechend eng ist auch der Kampf um die Plätze unter den Top 20. Selbst Titel wie Deus Ex: Mankind Divided, Firewatch und Call of Duty: Modern Warfare Remastered haben es wegen der großen Konkurrenz nicht in die Liste geschafft.

Alles voller Kracher-Titel

Unter die Community-Lieblinge geschafft haben es aber solche Kracher-Titel wie Overwatch, Titanfall 2, Dark Souls 3, The Last Guardian und Rise of the Tomb Raider. Überraschungs-Hits gibt es in den vorderen Listenplätzen fast keine. Nur der Sidescroll-Schleicher Assassin's Creed Chronicles: India hat es wirklich überraschend auf Platz 20 geschafft und damit wie schon erwähnt einige Blockbuster hinter sich gelassen. Mafia 3 haben zum Schluss gerade einmal vier Stimmen gefehlt, um zu den besten 20 zu gehören.

Auf dem Sieger-Treppchen stehen drei Titel aus altbekannten Serien, die allesamt zum Besten gehören, was je auf der PlayStation 4 spielbar war. Gleichzeitig sind sie inhaltlich so verschieden wie drei Spiele nur sein können: Ein japanisches Fantasy-Rollenspiel, ein Ego-Shooter im Ersten Weltkrieg und ein Action-Adventure rund um die Suche nach einem Piratenschatz.

Der Gewinner der GameStars-Wahl zum besten PS4-Spiel 2016, und damit das Highlight unter den Highlights, hebt sich am Ende der Abstimmung aber sehr deutlich vom Rest ab. So hat Platz eins fast so viele Stimmen von der Community bekommen wie Platz zwei, drei und vier zusammen.

Platz 3: Boyband rettet die Welt

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Final Fantasy 15 hat einen langen und steinigen Weg hinter sich: Ursprünglich war es als Spinoff zu Final Fantasy 13 geplant, dann wurde es zum eigenständigen Spiel umgewandelt und am Ende hat die Entwicklung des Action-Rollenspiels ganze 10 Jahre gedauert.



Herausgekommen ist ein fantastisches Spiel mit einer wunderschönen Spielwelt und einem flotten Kampfsystem. Als Prinz Noctis Lucis Caelum versuchen wir unseren Königsthron zurückzuerobern. Begleitet werden wir auf unserer Reise von unseren drei treuen Freunden Prompto, Ignis und Gladius.



Der Community hat der Roadtrip der vier Helden in ihrem Regalia (so heißt das königliche Gefährt) offensichtlich gefallen. Deshalb hat sie Final Fantasy mit einem Drittel der Stimmen des Siegers auf den dritten Platz der beliebtesten PS4-Spiele gewählt.



Platz 2: Das Multiplayer-Monster

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Dem neuesten Ableger von EAs Vorzeige-Shooter-Reihe Battlefield sind alle Experimente geglückt: Das Setting im Ersten Weltkrieg funktioniert hervorragend, die Solo-Kampagne, verpackt in sechs Kriegsgeschichten, ist erfreulich abwechlungsreich und der neue Operations-Modus vereint die Stärken von Rush und Conquest geradezu perfekt.



Und vor allem der Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 ist so fantastisch und unterhaltsam wie kaum ein Ego-Shooter-Multiplayer zuvor.



Belohnt wird all das von der Community mit knapp der Hälfte der Stimmen des Erstplatzierten und der Wahl zum zweitbeliebtesten Playstation-4-Spiel bei den GameStars 2016.



Platz 1:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Nachdem Nathan Drake El Dorado, das verlorene Reich Shambhala und eine versunkene Wüstenstadt entdeckt hat, macht er sich im vierten Teil der Uncharted-Reihe auf die Suche nach einem legendären Piratenschatz. Diesmal stolpert Nate gemeinsam mit seinem totgeglaubten Bruder Sam durch die halbe Welt und etliche Kletter-, Baller- und Rätselpassagen.



Uncharted 4: A Thief's End bietet dabei neben grandiosem und abwechslungsreichem Gameplay wieder mal unglaublich authentische Dialoge und eine sagenhaft gute Grafik. Die Entwickler von Naughty Dog haben der Nathan-Drake-Reihe damit einen traumhaften Abschluss beschert. Doch ganz beendet ist Uncharted noch nicht, denn 2017 soll noch ein umfangreicher Story-DLC erscheinen.



Die Community ist jedenfalls begeistert von Nathan Drakes letztem Abenteuer. Bei den GameStars-Wahlen 2016 siegt Uncharted 4 deshalb mit großem Vorsprung in der Kategorie der besten Playstation-4-Spiele.



