GameStars 2016: Bestes Strategiespiel - Die Herrschaft der Runde

Was für ein Strategiejahr! Für ein Genre, das so gerne totgesagt wird, fuhr die Strategie 2016 eine eindrucksvolle Hitparade auf. Wir konnten mit Stellaris und Master of Orion endlich mal wieder in großem Stil den Weltraum erobern in XCOM 2 die von Aliens besetzte Erde - was das Spiel zu einem der einfallsreichsten und besten Teile der ruhmreichen Rundentaktikserie machte.

Sogar Tycoons kamen endlich mal wieder auf ihre Kosten und durften alles vom Transportimperium in Transport Fever bis zum Freizeitpark in Planet Coaster verwalten. Echtzeitstrategen freuten sich immerhin über Total War: Warhammer, das langersehnte Fantasy-Total-War, und Geheimtipps wie Battlefleet Gothic: Armada. Aber die GameStars-Abstimmung zeigte ganz klar: 2016 gehörte der Rundenstrategie.

Platz 3: Der einsame Fahnenträger

Traurige Zeiten für Echtzeitstrategen: 2016 konnten wir nur einen einzigen echten RTS-Hit feiern, aber der hat's dafür sich! Total War: Warhammer sichert sich einen verdienten dritten Platz in der Gunst unserer Leser. Zwar kam es ein wenig simpler daher als frühere Serienschwergewichte, aber das machte es mit spektakulären Fantasyschlachten und den bislang vielfältigsten Völkern aller Total Wars gekonnt wett.



Im Lauf des Jahres veröffentlichten die Entwickler einen DLC nach dem anderen. Was Fans schnell verärgern kann, ging hier bestens auf: Denn Creative Assembly lieferte nicht nur jede Menge sinnvoller neuer Inhalte wie frische Fraktionen und erweiterte Einheitensortimente, sondern lernte auch aus Feedback und machte jeden DLC besser als den vorherigen. Nur über die recht hohen Preise und die schwachen DLC-Bonuskampagnen ließe sich streiten, aber Total War: Warhammer bleibt ein Highlight für jeden Strategiefan.



Platz 2: Der Revolutionär

XCOM 2 drehte das Serienprinzip clever auf den Kopf: Statt die Erde gegen eine Alieninvasion zu verteidigen, hatten wir schon verloren - und mussten unsere Heimat als Guerillatruppe zurückerobern. Plötzlich verändert sich die ganze Spieldynamik. XCOM muss clever und heimlich vorgehen, den Feind aus dem Hinterhalt und überhaupt erst mal wieder eine schlagkräftige Verteidigungstruppe aufbauen. Seine cleveren Ideen machten XCOM 2 zu einem echten Highlight für Fans der Serie und anspruchsvoller Rundentaktik allgemein.



Kritik erntete es nur für seine zahlreichen Missionen mit Zeitlimit, die hatten vielen Fans in bedachter Rundentaktik nichts zu suchen. Aber das tat dem Spielspaß kaum Abbruch, und wie es aussieht auch nicht der Begeisterung der Spieler: XCOM 2 erobert den zweiten Platz in den GameStars 2016. Wenn auch knapp, es errang nur zehn Prozent mehr Stimmen als Total War: Warhammer.



Platz 1: Der altehrwürdige König

Mit weitem Abstand vor dem zweiten und dritten Platz sichert sich Civilization 6 die Strategiekrone 2016 und zeigt einmal wieder, dass diese Serie zurecht zu den größten und angesehensten ihres Genres gehört. Der sechste Teil behält die klassische Sucht nach der nächsten Runde bei, modernisiert das Prinzip Civ aber auch gekonnt: Mit Städten, die sich in Distrikten über die Karte erstrecken und damit viel mehr Planung bei der Hexfeld-Nutzung verlangen.



Der große Stolperstein bleibt dafür ein alter Serien-Pferdefuß: Die KI. Sie reizt das eigentlich enorm tiefe und komplexe Spielprinzip einfach nicht voll aus und verwehrt ihm damit die höchsten Wertungsweihen. Aber selbst das konnte dem Siegeszug von Civilization 6 bei den GameStars nicht Einhalt gebieten. Wir gratulieren!



