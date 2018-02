GameStars 2017: Bestes Switch- & 3DS-Spiel - Duell der Meisterwerke

Die Nintendo Switch hat 2017 eines der stärksten ersten Spielejahre hingelegt, die eine Konsole nur haben kann. Mit Zelda: Breath of the Wild brachte Nintendo für die Konsole ein starkes Launch-Zugpferd auf den Markt. Weitere First- und Third Party-Releases ebneten schließlich den Erfolg. Inzwischen hat sich die Switch in knapp zehn Monaten öfter verkauft als die Wii U in ihrem gesamten Lebenszyklus.

Die Switch genießt derzeit so viel Aufmerksamkeit bei euch, dass der Nintendo 3DS bei den GameStars-Ergebnissen der besten Switch- und 3DS-Spiele 2017 in den Top 3 gar nicht auftaucht. Diese bleiben allein Switch-Spielen vorbehalten. Dabei dürfte der erste Platz niemanden wirklich überraschen. Etwas erstaunlich ist dagegen der Titel, den ihr auf den dritten Platz gewählt habt.

Platz 3 - Mario Kart 8 Deluxe

Mit 927 von insgesamt 12.429 abgegebenen Stimmen haben knapp 14 Prozent von allen Teilnehmern Mario Kart 8 Deluxe auf den dritten Platz gewählt. Ein ziemlich überraschendes Ergebnis, schließlich handelt es sich lediglich um eine Art Complete Edition eines Wii U-Spiels, das noch mal für die Switch umgesetzt wurde. Allerdings kam das Switch-Konzept, jederzeit einem Freund einen der beiden Joy-Con reichen und überall mit ihm spielen zu können, bei den Fans sehr gut an - und Mario Kart 8 Deluxe profitierte davon enorm.

Platz 2 - Super Mario Odyssey

Eigentlich gingen wir von einem knallharten Duell zwischen Mario und Link aus, der Unterschied zwischen dem Gold- und Silberpokal fällt jedoch deutlich aus. Der Klempner konnte 2.415 Stimmen für sich verbuchen. Ein verdienter zweiter Platz, schließlich gehört Super Mario Odyssey zu den besten Jump&Runs aller Zeiten. Nintendo hat mit der Caper-Mechanik durch den Mützenwurf von Mario und dem Perspektivwechsel zwischen 2D- und 3D-Kulissen bewiesen, dass sie selbst nach 30 Jahren Mario-Geschichte noch neue Ideen in petto haben. Ein meisterhaftes Hüpfspiel für die Switch, das man gespielt haben muss.

Platz 1 - Zelda: Breath of the Wild

Obwohl laut Nintendo Super Mario Odyssey das beliebteste Switch- Spiel bei den Fans ist, hat Zelda: Breath of the Wild die GameStars beinahe konkurrenzlos dominiert. Satte 6.140 Stimmen hat Links neues Abenteuer erhalten, das entspricht knapp der Hälfte aller Teilnehmer (insgesamt 12.429). Anders als viele andere Open World-Spiele verzichtet Breath of the Wild größtenteils auf Map-Icons und Questketten, stattdessen steht das Erkunden der gigantischen und dank ausgeklügeltem Physiksystem ungeheuer glaubwürdigen Spielwelt im Vordergrund. Ein Glanzsieg für ein absolutes Ausnahmespiel.

Die Top 10 der Switch- und 3DS-Spiele 2017

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

2. Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

3. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

4. Stardew Valley (Nintendo Switch)

5. Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Nintendo Switch)

6. Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Nintendo 3DS)

7. Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo Switch)

8. Metroid: Samus Returns (Nintendo 3DS)

9. Splatoon 2 (Nintendo Switch)

10. Arms (Nintendo Switch)

