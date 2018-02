GameStars 2017: Video des Jahres - Die Wiedergeburt einer Legende

So sehr wir in der GameStar-Redaktion auch das Schreiben von Texten und Schnuppern an Heften lieben - das gedruckte Wort ist nur eines von mehreren Werkzeugen, durch die wir euch die Inhalte der GameStar präsentieren.

Mit Michi, Fritz, Natascha, Clape und unseren Medienproduzenten Sascha und Alex verfolgt ein ganzes Team aus Experten das ganze Jahr über das hehre Ziel, die besten redaktionellen Videos der Welt zu produzieren. Von Video-News, GameStar TV und Testvideos bis hin zu Specials, Interviews sowie Comedy-Formaten fahren wir die volle Bandbreite auf, um euch zu unterhalten, zu informieren und ab und an auch zu berühren.

Aber auch die übrigen Hardware- und Redaktions-Kollegen wagen sich regelmäßig vor die Kamera (oder zumindest in den Vertonungsraum), um sich visuell auszuleben. 2017 gab es deshalb haufenweise Videoangebote, aus denen ihr für die diesjährigen Video-GameStars auswählen konntet. Und entsprechend vielfältig fallen auch die Gewinner aus.

Zum Beispiel findet sich auf Platz 3 des Siegertreppchens ein unheimlich ausführliches Dokumentationsprojekt von Michi Obermeier: Die Ubisoft History sollte euch pünktlich zur E3 alle wichtigen Infos zu einem der größten Publisher unterhaltsam aufbereiten. Wer in unserer Datenbank sucht, findet auch zu den anderen großen Spielekonzernen ebenso umfangreiche Videos.

Platz 2 gehört hingegen der Hardware-Praxis: Wir bauen einen High-End-Spiele-PC von 1997 zusammen, um unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern. Ebenfalls im Zeichen unseres großen Geburtstages steht der Gewinner der Video-GameStars 2017. Die Redaktion läuft mit einer kolossalen Jubiläumsfolge wieder auf, dafür kehrte sogar unser lieber Kollege Fabian Siegismund kurzzeitig zurück, um das Drehbuch zu schreiben und als Schauspieler zu glänzen.

Übersicht: Alle Kategorien und Gewinner der GameStars 2017

Platz 3 - Die Ubisoft History

Die Erfolgsgeschichte von Ubisoft begann mit einer Obsthandlung samt angedockter Computerabteilung und endet vorerst mit einem kanadisch-französischen Megakonzern, der jährlich Millionen von Spielen verkauft. Dazwischen liegen unzählige kuriose, spannende und bisweilen auch lustige Verwicklungen, die Michi Obermeier in seinem Historien-Video zu Ubisoft so unterhaltsam vermittelt, dass ihr ihm dafür prompt die Bronze-Medaille der Video-GameStars 2017 verleiht. Kleiner Tipp: Schaut euch unbedingt auch die anderen Videos zu Publisher-Historien an.

Ergänzend dazu: Die wichtigsten Meilensteine von Ubisoft im Video

Platz 2 - Der Retro-PC

»Wir bauen einen High-End-Spiele-PC von 1997 zusammen« mag als Überschrift eines Videos vielleicht ein bisschen sperrig aussehen, es fasst den Inhalt dieses kuriosen Experiments aber perfekt zusammen. Unser Hardware-Redakteur Christoph Liedtke hat sich als Hauptverantwortlicher in die Retro-Bastelstube begeben, um unseren Zuschauern die Nostalgie-Tränchen in die Augen zu treiben. Im Video erklärt er Hardware-Chef Florian Klein die wichtigsten Erkenntnisse dieser Reise. Was man zweifellos festhalten kann: Für Chris entpuppte sich der Retro-PC-Bau als aufregender Zeitsprung in die 90er - und für euch offensichtlich auch, denn ihr habt sein Experiment auf Platz 2 der GameStars 2017 in der Kategorie »Bestes Video« gewählt.



GameStar-Video: Wir bauen einen High-End-Spiele-PC von 1997 zusammen

Platz 1 - Die Redaktion kehrt zurück

Genau wie bei Platz 2 zeigt unsere GameStar-Community auch mit dem Sieger der Video-GameStars 2017, dass sie ein großes Herz für Nostalgie hat. Wie passend, schließlich war die Wiedergeburt von Die Redaktion für alle Beteiligten durch und durch ein Herzensprojekt. Fabian Siegismund kehrte kurzzeitig zurück, um als Schauspieler und Drehbuchschreiber den Erfolg und Witz der Wolfenstein-Folge sicherzustellen. Natürlich konnte er dabei auf die eifrige Mithilfe von Michi zählen, der sich bekanntermaßen (und glücklicherweise) auf jeden abgedrehten Schauspiel-Gag einlässt. Und unserem Medienproduzenten Alex Beck oblag letztlich die große Herausforderung, diese Mordsgaudi in Kamera und Schnitt so einzufangen, dass daraus ein tolles Video wird. Das Ergebnis wurde ein voller Erfolg - umso glücklicher sind alle Beteiligten darüber, dass ihr das bei der Wahl zu den GameStars 2017 mit gehörigem Abstand zu Platz 2 zu schätzen wisst.

GameStar-Video: Die Redaktion kehrt zurück

Die Top 10 der Rollenspiele 2017

Alle Gewinner der GameStars 2017