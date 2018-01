GameStop - Werbung für neue Tauschaktion macht sich über eigene Angebote lustig

GameStop hat in der Vergangenheit immer wieder Tauschaktionen ins Leben gerufen, um mit gebrauchten Spielen und Konsolen zu handeln. Diese verliefen nicht immer erfolgreich, gehören aber quasi zum Standard-Repertoire des Unternehmens.

Viele Spieler kritisieren die Angebote auch deshalb, weil der Erlös aus einem Eintausch nicht hoch genug sei. Im Januar soll in den USA wieder eine GameStop-Eintauschaktion stattfinden, in der das Abgeben einer aktuellen Konsole besonders lohnend sein soll.

Auf Twitter kündigte GameStop dieses Vorhaben an. Anstelle der üblichen "Tauscht eure Konsole ein und bekommt 50 Dollar extra"-Meldung hat sich die PR-Abteilung allerdings dazu entschieden, die Kritik der Kunden an bisherigen Aktionen aufzugreifen.

No, this doesn't mean you'll now get $50.01 for your console, you'll get $53.50... https://t.co/lshGrKwG6r pic.twitter.com/elQUEcgTHw