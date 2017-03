Gears of War 2 - Ab sofort im deutschen Xbox Store verfügbar

Gears of War 2 ist seit heute offiziell im Microsoft Store erhältlich.

Bereits Ende letzten Jahres hatte Microsoft bekannt gegeben, dass der Shooter Gears of War 2 nicht mehr auf dem Index steht, seit heute ist der Titel im deutschen Xbox Store verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel sowohl auf der Xbox 360 als auch der Xbox One spielbar. Damit sind jetzt alle Teile der Reihe hierzulande offiziell erhältlich.

Eine Überraschung gibt es zudem für alle, die bis zum 31.12.2016 die digitale oder Disc-Version von Gears of War 4 gespielt haben. Diese Spieler bekommen Gears of War 2 nämlich kostenlos, Nachrichten mit dem Code wandern in die Posteingänge der Spieler.

In anderen Ländern gab es letztes Jahr bereits ein ähnliches Angebot: Alle Käufer von Gears of War 4 erhielten die Vorgängerspiele gratis als Download dazu. Da der zweite Teil zu dem Zeitpunkt allerdings noch auf dem Index stand, galt dieses Angebot nicht für Deutschland.

Gears of War 2 erschien ursprünglich 2008 und führt die Geschichte um Marcus Fenix und das COG-Team fort. Der Kampf gegen die Locust geht unter anderem unter der Erde weiter, wo Spieler auf einen riesigen Riftwurm treffen. Die Kampagne ist entweder alleine oder zu zweit kooperativ spielbar, außerdem gibt es einen Multiplayer-Modus.