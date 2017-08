Gears of War 4 - August-Update bringt neue Maps und Events

Auch im August bekommt das Actionspiel Gears of War 4 für die Xbox One ein Update, erste Details dazu hat Entwickler The Coalition jetzt verraten.

Wie schon vorherige Updates fügt auch das August-Update dem Spiel zwei neue Karten hinzu. Die erste trägt den Namen "Forge Blitz" und ist eine Weiterentwicklung der Karte Forge, setzt allerdings auf ein etwas kompakteres Design. Die zweite Map heißt "Canal" und ist ein Gears-Klassiker, das Setting ist die Stadt Timgad.

Aktuell sind die beiden Karten schon für Season-Pass-Besitzer verfügbar, wer darauf spielt, bekommt zudem die doppelte XP-Anzahl und 20% mehr Credits. Alle anderen dürfen dann am 8. August auf den neuen Maps einsteigen.

Neben den neuen Karten erwarten euch mit dem August-Update ein neuer Charakter-Skin (Classic Commando) sowie zwei Events. Der erste ist ein neuer Horde-Event, der am 18. August stattfinden wird, der zweite ist ein One Shot, One Kill-Event, ausgetragen wird er auf der Canal-Map am 25. August.

The Coalition hat einen Trailer zum August-Update veröffentlicht, unten könnt ihr ihn euch anschauen.