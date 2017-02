Get Even - Release-Termin für PS4 & Xbox One steht fest

Get Even hat ein festes Release-Datum.

Bandai Namco hat nun endlich den Release-Termin von Get Even verraten: Der surreale Horror-Shooter hat eine USK-Freigabe ab 16 Jahren erhalten und soll am 26. Mai 2017 für PS4, Xbox und PC erscheinen.

In Get Even steuert ihr Cole Black durch eine alte verlassene Anstalt. Dabei werden euch immer wieder scheinbare Erinnerungen von Black in Form von spielbaren Flashbacks vor Augen gehalten. Doch ob es sich wirklich um Erinnerungen oder Hirngespinste handelt - das ist nur eines der Rätsel, die es in Get Even zu lösen gilt.

Mehr Informationen zu Get Even könnt ihr unserer Shooter-Vorschau für 2017 entnehmen. Zudem hat Bandai Namco einen Schwung neuer Bilder veröffentlicht, die wir in unsere Galerie gepackt haben:

Alle 15 Bilder ansehen