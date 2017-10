Nachdem es erst kürzlich die Ankündigung gab, ist es endlich soweit: Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ist seit heute kostenlos spielbar. Ihr könnt also ab sofort auf PS4, Xbox One und PC in die offene Welt des Militär-Shooter abtauchen.

Das verkünden die Entwickler von Ubisoft auf der offiziellen Website des Spiels und liefern zur Feier des Test-Wochenendes auch einen neuen Trailer:

Bitte beachtet, dass für die Gratis-Probezeit entweder ein PS-Plus- oder ein Xbox Live Gold-Abonnement notwendig ist. Den Download zum Spiel findet ihr im PS-Store oder in der Gold-Sektion.

Die Aktion läuft vom 12. bis zum 15 Oktober. Wenn euch das Spiel nach dem kostenlosen Test gefallen hat, könnt ihr es euch für begrenzte Zeit zum halben Preis für alle Plattformen sichern. Eure Spielfortschritte und Charaktere werden in dem Fall von der Test- in die Vollversion übertragen.

