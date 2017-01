Ghost Recon: Wildlands - Neues Gameplay zeigt Missionen, Charakter-Editor & Gunsmith-Feature

Ghost Recon: Wildlands

Mit Ghost Recon: Wildlands schickt uns Ubisoft nicht nur in eine weitläufige Open World sondern gibt uns auch die Möglichkeit, sowohl unseren Charakter als auch unsere Waffen nach eigenen Wünschen zu gestalten. YouTuber Arekkz Gaming (via VG247) zeigt uns in einem zehnminütigen Video das Gunsmith-Feature und den umfassenden Charakter-Editor des Taktik-Shooters etwas genauer. Hier könnt ihr das Video sehen:

In einem zweiten Gameplay-Video lässt uns Arekkz Gaming einen Blick auf diverse Singleplayer- und Koop-Missionen in zwei verschiedenen Gebieten Boliviens werfen. Einen ausführlichen Eindruck von den Missionen bekommen wir aber nicht. Vielmehr nutzt der YouTuber den Zusammenschnitt, um uns seine Eindrücke von Wildlands mitzuteilen. Besagtes Video könnt ihr hier sehen:

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PS4, Xbox One und PC. Die Closed Beta zum Spiel startet schon am 3. Februar und so könnt ihr euch anmelden.

