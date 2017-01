Ghost Recon: Wildlands - Neues Video zeigt 20 Minuten Singleplayer-Gameplay

Ghost Recon: Wildlands

Es dauert nicht mehr lang und dann dürfen wir in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands gegen Drogenkartelle und Schmuggelbanden antreten. Bislang schien der Marketing-Fokus von Ubisoft auf dem Multiplayer zu liegen, der uns via Koop-Modus zu viert in den Dschungel schickt.

Das neueste Video zum Spiel zeigt uns nun auch Details zum Singleplayer und das gleich im 20 Minuten-Format. Kommentiert vom Game Designer Dominic Butler, erfahren wir hier, wie wir unsere KI-Kollegen durch die Kämpfe lotsen und auf welche Hilfsmittel wir dabei zurückgreifen können.

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März für PS4, Xbox One und PC.