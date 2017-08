Forza Horizon 2, Tekken 7 uvw. - Das sind die aktuellen Deals für Xbox Live-Goldmitglieder

Wer Xbox Live-Goldmitglied ist, kann auch in dieser Woche wieder eine ganze Menge beim digitalen Spielkauf sparen. Microsofts Major Nelson hat in einem Blogeintrag die "Deals mit Xbox Live Gold" für diese Woche veröffentlicht. Darunter sind einige Titel für die Xbox One und Xbox 360.

Beim Kauf des Xbox One-Basketballspiels NBA 2K17 spart ihr beispielsweise 50% und zahlt statt knapp 70 Euro nur noch 35 Euro. Außerdem gibt es in dieser Woche unter anderem 30%-Rabatte auf DLCs und Addons für Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands und beim Kauf von Tekken 7 spart ihr 25% (52,49 Euro statt 69,99 Euro).

Ausgewählte Deals auf der Xbox 360 sind unter anderem 50% Rabatt auf Call of Duty 4: Modern Warfare (14,99 Euro statt 29,99 Euro), 80% Rabatt auf Enemy Front (7,99 Euro statt 39,99 Euro) und 50% Rabatt auf Forza Horizon 2 (14,99 Euro statt 29,99 Euro)

Die komplette Liste der aktuellen Xbox-One- und Xbox-360-Deals für Gold-Mitglieder findet ihr hier.