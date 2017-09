Die Ghosts ziehen erneut in die Schlacht, diesmal allerdings nicht gegen Drogenkartelle, sondern gegeneinander. Mit Ghost War soll noch diesen Herbst der PvP-Modus für Ghost Recon: Wildlands erscheinen und schon nächste Woche können wir den neuen Spielmodus in einer Open Beta ausprobieren.

Wie Ubisoft mit einem neuen Reveal-Trailer bekannt gegeben hat, läuft die offene Testphase von Ghost War vom 21. bis zum 25. September. Auch wenn ihr Wildlands noch nie gespielt habt, könnt ihr so einmal ins virtuelle Bolivien reinschauen, denn zum Spielen der PvP-Open Beta muss man das Hauptspiel nicht besitzen.

Inhalte von Ghost War und der Open Beta

Im neuen Spielmodus treten zwei Vier-Mann-Squads im Team-Deathmatch gegeneinander an. Dabei stehen zwölf verschiedene Soldaten-Klassen zur Wahl (in der Open Beta sind sechs davon spielbar), die in drei Kategorien aufgeteilt sind: Sturm, Präzisionsschützen und Unterstützer.

Stattfinden werden die Gefechte auf acht verschiedenen Maps, drei davon werden uns in der Open Beta zur Verfügung stehen. Zudem erweitert der Ghost War das Gameplay von Ghost Recon: Wildlands um zwei neue Mechaniken: Sperrfeuer und Geräuschmarker.

Einen offiziellen Release-Termin des PvP-Modus gibt es bislang noch nicht. Allerdings sollen wir noch diesen Spätherbst mit allen zwölf Klassen und auf allen acht Karten in den Ghost War ziehen dürfen. Mehr Informationen zum neuen Modus wird Ubisoft am 19. September um 17 Uhr im Livestream via Twitch bekannt geben.