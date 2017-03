Ghosts'n Goblins - NES-Klassiker jetzt für iOS und Android erhältlich

Ghost'N Goblins

Capcom Mobile hat sich den Klassiker Ghosts'n Goblins aus NES-Zeiten vorgeknöpft und das Spiel in die Gußform eines Mobile Games übertragen. Das Ergebnis dieses Experiments lässt sich ab sofort unter dem Namen Ghosts'n Goblins Mobile auf eurem iOS- oder Android-System spielen.

Am grundlegenden Spielprinzip des 1986 für NES erschienenden Titels rüttelt Capcom zunächst nicht: Wie früher schon steuert ihr einen Ritter durch ziemlich anspruchsvolle Levels und dürft euch nicht von den zahlreichen Feinden treffen lassen. Statt Lebenspunkten verliert ihr nämlich eure Rüstung und müsst anschließend in Unterwäsche durch die Level marschieren. In der Mobile-Version haben sich nun noch Achievements und Herausforderungen sowie ein etwas einfacherer "Casual Mode" dazugesellt.

