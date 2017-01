Gigantic im Quiz der Woche - Miträtseln und 20 Gründerpakete für den MOBA-Shooter gewinnen

Gigantic - Trailer zum Open-Beta-Start: riesige Guardians & flotte Helden-Kämpfe

16 Helden, zwei riesige Bestien und dazwischen wüstes Schlachtgetümmel - in der Beta von Gigantic können sich Spieler in großem Maßstab gegenseitig in den Staub schicken. Um zu siegen, müssen wir das Herz des gegnerischen Teams, den kolossalen Wächter, jedoch erst durch unsere Taten auf dem Schlachtfeld verwundbar machen.

Die Open-Beta-Phase des Helden-Shooters läuft für Windows 10 und Xbox One schon seit dem 8. Dezember, im Frühjahr startet das Spiel auf der hauseigenen PC-Plattform Arc in die Beta. Wer Gigantic jetzt schon unterstützen will oder keine Lust hat, auf die Charakterrotation mit seinem Favoriten zu warten, kann sich mit einem Gründerpaket alle Inhalte von Gigantic, sowie exklusive Skins und weitere, zukünftige Helden erkaufen - oder mit uns und etwas Gigantic-Grundwissen eins von 20 Gründerpaketen gewinnen! Alles, was wir dafür wissen wollen, sind die richtigen Antworten auf unsere sieben Fragen rund um das Spiel!

Zum Quiz der Woche: Kennen Sie Gigantic?

Teilnahmeschluss ist der 20. Januar.

Wer eins unserer 20 Gründerpakete ergattert, kann sie sofort auf dem PC oder der XBox One freischalten. Mit dabei ist unter anderem ein cooler imperialer Skin für Fechtmeister Tyto.

So werden die Gründer-Keys eingelöst

Windows 10

Gehe auf www.microsoft.com/redeem. Logge dich mit deinem Microsoft-Konto ein. Gib deinen Code ein. Das Gründerpaket wird deinem Microsoft-Konto zugerechnet - was dir den Zugriff auf die exklusiven Inhalte sowohl auf der Xbox One also auch in der Windows 10-Version des Spiels ermöglicht. Suche nach Gigantic im Windows 10 Store, lade das Spiel herunter und starte es.

Xbox One

Führe auf der »Startseite« deiner Konsole einen Bildlauf nach rechts durch, um auf den Xbox Store zuzugreifen. Wähle unter »Spiele« die Option »Code verwenden« aus. Wähle dann »25-stelligen Code eingeben« aus. Gib den Code über die Bildschirmtastatur ein, wähle dann zunächst »Eingabe« und anschließend »Bestätigen« aus. Das Gründerpaket wird deinem Microsoft-Konto zugerechnet - was dir den Zugriff auf die exklusiven Inhalte sowohl auf der Xbox One also auch in der Windows 10-Version des Spiels ermöglicht. Suche nach Gigantic im Xbox Games Store, lade das Spiel herunter und starte es.

