Glory of Heracles IV - Japanisches SNES-RPG bekommt Fan-Übersetzung nach 22 Jahren

Glory of Heracles IV

Falls ihr noch nie etwas von der Glory of Heracles-Reihe gehört habt, braucht euch das nicht zu wundern. Immerhin haben es die Rollenspiele aus dem Hause Data East nie aus Japan herausgeschafft (wenn man vom Nintendo DS-Ableger absieht) und wer nicht gerade ein großes Tier im Import-Geschäft war und zudem die japanische Sprache beherrscht, dürfte die Spiele nie in der Hand gehabt haben.

Mehr: Mini SNES - 30 Klassiker, die ein neues Super Nintendo haben sollte

Falls ihr aber neugierig seid, was es mit der Reihe auf sich hat, die japanische Rollenspiel-Traditionen mit dem Antiken Griechenland vermischt, dürft ihr euch über die Tatsache freuen, dass Glory of Heracles IV, der 22 Jahre alte SNES-Ableger des Franchises, endlich auch in englischer Sprache verfügbar ist.

Die Fan-Übersetzung stammt vom JRPG-Enthusiasten Nanashi. Der Hack überspielt die zahlreichen Ingame-Menüs und Dialoge mit einer "kompromisslosen" Übersetzung. Zwar bleibt das Rom-Thema aus juristischer Sicht ein zumindest schwieriges Thema, dennoch finde ich es erfreulich, dass Inhalte auch Jahre später noch für neue Zielgruppen geöffnet werden.

Importiert ihr oft Spiele aus Japan?