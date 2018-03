God of War - Behind the Scenes-Video beleuchtet die Beziehung von Kratos und Atreus

Kurz vor dem Release von God of War für die PS4 hat Sony ein neues Hinter-den-Kulissen-Video veröffentlicht, dass sich näher mit den beiden Hauptcharakteren und ihrer Beziehung untereinander beschäftigt.

Kratos' Sohn Atreus steht dem Kriegsgott im Spiel treu zur Seite und greift unter anderem selbstständig Gegner an. Im Video wird unter anderem auf die Dynamiken zwischen Atreus und Kratos Bezug genommen und zudem erklärt, in welcher Form die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden eine der treibenden Kräfte des neuen Serienteils ist. Das Video findet ihr unten verlinkt.

Von Zeus bis Odin

Die Abenteuer von Kratos im Überblick

God of War spielt erstmals in der Nordischen Mythologie, die Kämpfe spielen sich taktischer als in den Vorgängern. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr in der Vorschau von Kollege Hannes. Der Release von God of War für die PS4 ist am 20. April 2018, in der letzten Woche erreichte das Spiel den Goldstatus.