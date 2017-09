God of War - Chef-Entwickler vergleicht Kampfsystem mit der FIFA-Reihe

Das anstehende Comeback von Kratos soll die God of War-Reihe zwar fortführen, aber eben auch viele Neuerungen bringen, vor allem was das Kampfsystem betrifft. Chef-Entwickler Cory Barlog, der das Team von Sony Santa Monica anleitet, hat in einem Interview nun einen interessanten Vergleich gebracht, um das Spielgefühl vom neuen God of War zu beschreiben.

Gegenüber der britischen Version des OPM-Magazins (via PlayStation Universe) griff Barlog zum Beispiel der FIFA-Reihe, um klarzumachen, wie dynamisch das Kampfsystem in God of War sei.

"Es bleibt dasselbe Spiel, egal wie oft du es spielst, aber es ist auch so 'nicht-deterministisch'. Jedes Match spielt sich unterschiedlich, obwohl es trotzdem dieselben Matches bleiben; es gibt da diese Dramatik in jedem einzelnen Match, auch wenn du mit denselben Teams spielst."

Auch wenn es in God of War darum geht, eine vorgefertigte Geschichte zu erzählen, will Barlog die "Magie" der Videospiele bewahren und ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Offenbar soll es zwar stets klar sein, gegen wen Kratos wann zu kämpfen hat, doch der Ablauf dieser Kämpfe sei immer unterschiedlich und soll sich neu anfühlen.

Unabhängig davon hat Sony versprochen, das "brutalste God of War aller Zeiten" abzuliefern und schickt Kratos dieses Mal auch mit Magie durch die Welt nordischen Mythologie.

God of War soll Anfang 2018 für die PS4 erscheinen.