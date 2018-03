God of War - Entwickler sprechen über Spielwelt, Realismus & Emotionen

Mit God of War will Sony der bekannten Marke einen neuen Anstrich geben. Die auffälligste Neuerung bildet dabei das Setting. Zum ersten Mal verschlägt es Kratos nicht mehr in die griechische Götterwelt, sondern in das Reich der nordischen Mythologie. In einem Podcast haben die Entwickler nun einige Einblicke gegeben, wie die neue Spielwelt umgesetzt sein wird und welche Herausforderungen es gab (via Dualshockers).

Die Reise durch den Weltenbaum

Die Struktur von God of War orientiert sich am Weltenbaum Yggdrasil. Dieser stellt die Verbindung zwischen Himmel, Erde und Unterwelt dar. Zwischen seinen Ästen befinden sich neun Welten. Eine davon ist Midgard, die Heimat der Menschen. Nur die Götter können zwischen allen Welten reisen, die teilweise sehr fantastisch ausfallen.

Die Entwickler bedienen sich dieser Struktur und nutzen die verschiedenen Welten als Setpieces. So bereisen die Spieler im Verlauf der Handlung etwa Helheim, das Reich der Toten oder Alfheim, das Reich der Elfen. Kenner der nordischen Mythologie sollten keine komplett korrekte Abbildung erwarten. Solange es mit der Geschichte vereinbar ist, wird die historische Vorlage möglichst direkt zu Rate gezogen. Ab und zu mussten sich die Entwickler aber auch ein paar Freiheiten nehmen, wenn es das Spiel oder die Story verlangt.

Kratos wird im Laufe der Handlung lernen zwischen den Welten zu reisen. Die Reihenfolge ist dabei fest vorgegeben und nicht zufällig. Das kalte und unangenehme Helheim besucht Kratos beispielsweise zu einem Zeitpunkt, zu dem die bedrückende Stimmung auch angemessen ist.

Weniger Rache, mehr Emotionen

Überhaupt versprechen die Entwickler deutlich mehr Emotionen als noch in den Vorgängern. Kratos ist nun nicht mehr der eindimensionale, von Rache getriebene, harte Kerl. Stattdessen soll er durch die Beziehung zu seinem Sohn Atreus deutlich mehr menschliche und gefühlvolle Facetten bekommen. Der alte Kratos ist aber dennoch zum Teil erhalten geblieben. Wie bereits in verschiedenen Trailer zu sehen war, hat er das Kämpfen z.B. nicht verlernt.

Emotionen schließen aber auch Humor mit ein. Davon gibt es in der nordischen Mythologie überraschend viel. Natürlich wird das Spiel deswegen keine Komödie, aber hier und da soll es zwischen Kälte und brutalen Kämpfen auch mal was zu Lachen geben.

God of War - Von Zeus bis Odin: Die Abenteuer des Kriegsgottes Kratos

Eine Zeitreise durch Kratos Erlebnisse

Optisch sollen sich die verschiedenen Welten deutlich voneinander unterscheiden und auch ein paar "merkwürdige" Ideen enthalten, die wir so bisher noch nicht gesehen haben. Ursprünglich stand zur Debatte, ob die Reihe nicht sogar in eine gänzlich realistische Richtung geführt werden soll. Ohne riesige Setpieces mit gigantischen Wesen und Titanen.

Im Laufe der Zeit wandelte sich diese Vorstellung zu einem Mix aus beidem. Die Entwickler nennen ihren Weg den "mythischen Realismus". Dieser setzt sich im Wesentlichen aus drei Bestandteilen zusammen: Historische Details, Mythologie und Inspiration durch Fantasy-Filme der 80er Jahre. In den bisher veröffentlichten Trailer ist diese Ausrichtung bereits gut zu sehen. Auch wenn es immer noch gegen Götter und Fantasiewesen in den Kampf geht, wirkt die Welt um einiges bodenständiger, als wir es bisher aus der Reihe gewohnt sind.

God of War erscheint am 20. April exklusiv für die PS4.