Das kommende God of War für die PS4 unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinen Vorgängern. In der Geschichte geht es diesmal nicht um die griechische, sondern um die nordische Mythologie. Mit Atreus haben wir einen festen Begleiter, und wir dürfen uns auf unserem Abenteuer im hohen Norden erstmals mit RPG-Elementen auseinandersetzen.

Aber nicht nur auf erzählerischer und spielerischer Ebene, sondern auch auf technischer Ebene wollen die Entwickler dem Kriegsgott neues Leben einhauchen. Bereits seit der E3 2017 ist bekannt, dass God of War in nur einem einzigen Shot ablaufen wird.

Keine Schnitte & keine Ladeunterbrechungen

Alle Szenen gehen nahtlos ineinander über. Während unserer Reise mit Kratos und seinem Sohn werden wir vom Anfang bis zum Ende weder von Schnitten noch von Ladepausen unterbrochen. So wollen uns die Macher tiefer in die Geschichte eintauchen lassen, die im Vergleich zu den Vorgängern viel emotionalere Töne anschlägt. Wir sollen die Charaktere Kratos und Atreus so näher kennenlernen, erklärte Director Cory Barlog zur E3 2017 gegenüber Eurogamer.

Schwierigkeitsgrad vs Spielerfahrung

God of War spielt sich ganz anders auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad

Doch was wir bereits aus Filmen wie Victoria kennen, erscheint für ein dramatisches Action-Adventure in der Third-Person-Ansicht gerade zu abenteuerlich. Das dachte sich auch Dori Arazi zu Beginn der Entwicklung. In einem neuen Behind-The-Scenes-Video spricht der Cinematography Cirector über die große Herausforderung, God of War als "Single Shot-Erfahrung" zu inszenieren.

In dem recht spannenden Entwicklervideo bekommen wir unter anderem einige Szenen aus den Motion Capture-Aufnahmen zu Gesicht. Der One-Shot-Effekt von God of War erforderte die perfekte Zusammenarbeit zwischen den Schauspielern und Kameramann Arazi. Jeder Dialog und jede Bewegung musste fehlerfrei in nur einem einzigen Take sitzen. Und das sei nur die halbe Miete gewesen. Die zweite Herausforderung bestand laut Arazi darin, den Single-Shot mit dem eigentlichen Gameplay zu verbinden, um eine nahtlose Erfahrung zu schaffen.

Ob das ambitionierte Vorhaben aufgeht, erfahren wir am 20. April 2018. Dann erscheint God of War für die PS4.