Zu God of War werden derzeit immer wieder kleine Informations-Häppchen verteilt. Während erst vor Kurzem bekannt gegeben wurde, was wir von den nordischen Göttern erwarten können, geht es heute um die von ihnen erschaffenen Monster, die sich Kratos und Atreus in den Weg stellen werden.

Mehr: God of War - Chef-Entwickler vergleicht Kampfsystem mit der FIFA-Reihe

In einem aktuellen Podcast gingen Principal Character Artist Rafael Grassetti und Principal Animator Bruno Velazquez näher auf die Feinde ein. Dabei erhielten besonders die untoten Draugrs Aufmerksamkeit. Von Entwicklerseite werden Draugrs als eine der "entsetzlichsten Kreaturen Midgards" beschrieben. Sogar ein Teaser wurde dem Monster gewidmet:

Bleibt nur zu hoffen, dass die Musik aus dem Teaser einen Vorgeschmack darauf bietet, was uns klanglich in God of War erwarten wird. Worauf wir uns aber auf jeden Fall einstellen können sind Ausrüstungs- und Verbesserungsmöglichkeiten durch die Zwerge Brokk und Eitri, die bereits Thors legendären Hammer Mjolnir schmiedeten. Auch schwerwiegende Entscheidungsmöglichkeiten wurden versprochen, wobei noch nicht klar ist, wann und wie wir diese genau fällen können.

Mehr: God of War - Sony verspricht das "brutalste God of War aller Zeiten"

God of War wird im Frühjahr 2018 exklusiv für die PS4 erscheinen.